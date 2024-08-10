Такий улов Джону вдалося упіймати у ставку на фермі свого батька.

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Вага риби вражає

Чоловікові вдалося виловити справжнього гіганта завдовжки 110 сантиметрів і вагою 21 кілограми.

Довідка. Розмір середньостатистичного сома становить 55,8 сантиметра, а максимальна зареєстрована довжина – 132 сантиметри.

Я купив своїй доньці маленьку рожеву вудку за 9,99 долара... Їй 3 роки, і вона може закидати вудку, але не може закинути її. Тому я закинув її, тримаючи вудку в руках, а вона сиділа в мене на колінах,

– розповів чоловік.



Чоловік спіймав величезну рибину на рожеву вудку доньки / Фото WVDNR

Цим випадком зацікавився навіть губернатор штату. Джим Джастіс зазначив, що неймовірні можливості Західної Вірджинії для риболовлі продовжують дивувати й приваблювати рибалок з ближніх і дальніх куточків.

Цікаво! Останній рекорд штату за довжиною канального сома було встановлено 2022 року, а за вагою — 2023 року. Улов Рутерфорда перевершив їх обох.