Реальный Гарри Поттер работает менеджером по продажам, любит наряжаться в героя одноименной книги и читать о знаменитом волшебнике. Оказалось, что мужчина является владельцем первого и самого редкого издания "Гарри Поттер и философский камень".

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В 1997 году британец получил эту книгу в подарок от своего отца. В свое время отец Гарри купил ее на радостях от того, что существует книга с именем его сына в названии.

Люди просто не верят мне. Когда я в молодости играл в футбол, судья пригрозил мне красной карточкой за то, что я представился Гарри Поттером. Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила,

– сказал Гарри Поттер.



Мужчина по имени Гарри Поттер продал первое издание "Философского камня" за 37 тысяч долларов / Фото BBC

Долгое время роман пылился под лестницей. Однако после смерти отца в 2017 году от рака, Гарри Поттер вместе с семьей решили выставить редкое издание на аукцион в память о нем.

Несмотря на то, что книга изрядно потрепанная и зачитанная практически до дыр, экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" ушел с молотка за 27,5 тысячи фунтов стерлингов – это почти 37 тысяч долларов. И это неудивительно, ведь экземпляр редкий – одна из 500 первых выпущенных печатных копий.

Деньги, полученные с продажи, Гарри планирует потратить на исполнение последней воли отца – тот пожелал, чтобы его кремировали, а прах развеяли над Африкой.

Я очень рад, что книга продана. На эти деньги мы сможем поехать в Кению и развеять прах моего умершего отца,

– поделился британец.

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