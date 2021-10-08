Мерч сериала "Игра в кальмара"

Сейчас в коллекции "Игра в кальмара" на сайте есть 10 позиций одежды . Футболки и худи представлены в различных дизайнах.

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Коллекция одежды "Игра в кальмара" от Netflix / Фото Netflix Shop



По желанию покупатель может изменить некоторые детали дизайна . На всех позициях с логотипом сериала можно выбрать вариант его написания – на корейском или английском языке.

Некоторые товары можно изменить больше. К примеру, в футболке с вышитым номером игрока можно выбрать один из номеров главных героев, который нравится больше всего. А в футболке с изображением всех игр можно оставить все так, как есть, либо рисунок одного конкретного испытания и место его расположения.

Все футболки из этой коллекции стоят по 39,95 доллара (1027 гривен). За худи придется заплатить больше – 49,95 доллара (1290 гривен). К сожалению, доставка из магазина доступна только по территории США. Жителям других стран придется воспользоваться услугами посредников.

Что известно о сериале "Игра в кальмара" "Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021. В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание. Всего им нужно пройти через 6 испытаний. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов), а проигравшие умрут.