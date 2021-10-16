Реальний Гаррі Поттер працює менеджером з продажу, любить вбиратися в героя однойменної книги та читати про знаменитого чарівника. Виявилося, що чоловік є власником першого і найрідкіснішого видання "Гаррі Поттер і філософський камінь".

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У 1997 році британець отримав цю книгу в подарунок від свого батька. Свого часу батько Гаррі купив її на радощах від того, що існує книга з ім'ям його сина в назві.

Люди просто не вірять мені. Коли я в молодості грав у футбол, суддя пригрозив мені червоною карткою за те, що я представився Гаррі Поттером. Коли я зустрів свою дружину Філіпу на відпочинку в Греції, вона мені теж не повірила,

– розповів Гаррі Поттер.



Чоловік, на ім'я Гаррі Поттер продав перше видання "Філософського каменя" за 37 тисяч доларів / Фото BBC

Довгий час роман припадав пилом під сходами. Проте після смерті батька у 2017 році від раку, Гаррі Поттер разом з сім'єю вирішили виставити рідкісне видання на аукціон в пам'ять про нього.

Попри те, що книга неабияк пошарпана та зачитана практично до дірок, примірник книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" пішла з молотка за 27,5 тисячі фунтів стерлінгів – це майже 37 тисяч доларів. І це не дивно, адже екземпляр рідкісний – одна з 500 перших випущених друкованих копій.

Гроші, отримані з продажу, Гаррі планує витратити на виконання останньої волі батька – той побажав, щоб його кремували, а прах розвіяли над Африкою.

Я дуже радий, що книга продана. На ці гроші ми зможемо поїхати до Кенії і розвіяти прах мого померлого батька,

– поділився британець.

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