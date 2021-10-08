Мерч серіалу "Гра в кальмара"

Наразі у колекції "Гра в кальмара" на сайті є 10 позицій одягу. Футболки та худі представлені у різних дизайнах.

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Колекція одягу "Гра в кальмара" від Netflix / Фото Netflix Shop



За бажанням покупець може змінити певні деталі дизайну. На всіх позиціях з логотипом серіалу можна обрати варіант його написання – корейською чи англійською мовою.

Деякі товари можливо змінити більше. До прикладу, у футболці з вишитим номером гравця можна обрати один із номерів головних героїв, який подобається найбільше. А у футболці із зображенням усіх ігор можна залишити усе так, як є, або обрати малюнок одного конкретного випробування та місце його розташування.

Усі футболки з цієї колекції коштують по 39,95 долара (1027 гривень). За худі доведеться заплатити більше – 49,95 долара (1290 гривень). На жаль, безпосередня доставка з магазину доступна лише по території США. Мешканцям інших країн доведеться скористатися послугами посередників.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара" "Гра у кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року. У ньому йдеться про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Всього їм потрібно пройти через 6 випробувань. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів), а програвші помруть.

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