Мужчина открыл 17-летнюю банку кукурузы и не мог поверить своим глазам: что было внутри

Все мы знаем, что есть продукты, срок годности которых давно истек, опасно. Однако об этом, наверное, не слышал человек, который открыл баночку сладкой кукурузы 17-летней давности.

О своем опыте мужчина написал на популярном форуме Reddit.

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Что было внутри испорченной банки кукурузы

Мужчина рассказал, что во время уборки на кухне он нашел старую банку кукурузы с 2007 года. Но вместо того, чтобы выбросить испорченный продукт, мужчина открыл банку.

Оказывается, она очень вкусная! Позже отчитаюсь, не отравился ли!,

– отметил мужчина.

На одном из опубликованных фото изображена закрытая баночка сахарной кукурузы Green Giant, а на других автор открывает ее и готовит салат, демонстрируя, что продукт до сих пор имеет прекрасный вид и вроде бы вполне пригоден для потребления.

Что было внутри банки / Фото Damnthatsinteresting

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