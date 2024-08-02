О своем опыте мужчина написал на популярном форуме Reddit.
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Что было внутри испорченной банки кукурузы
Мужчина рассказал, что во время уборки на кухне он нашел старую банку кукурузы с 2007 года. Но вместо того, чтобы выбросить испорченный продукт, мужчина открыл банку.
Оказывается, она очень вкусная! Позже отчитаюсь, не отравился ли!,
– отметил мужчина.
На одном из опубликованных фото изображена закрытая баночка сахарной кукурузы Green Giant, а на других автор открывает ее и готовит салат, демонстрируя, что продукт до сих пор имеет прекрасный вид и вроде бы вполне пригоден для потребления.
Что было внутри банки / Фото Damnthatsinteresting
Реакция соцсетей
Пользователи сети в разделе комментариев начали активно делиться своими мыслями.
- "Люди говорят, что консервы идеально подходят для апокалиптических сценариев, потому что могут храниться десятилетиями. Уверен, что с тобой все будет хорошо".
- "О, черт, я только что увидел последний кадр, ты действительно съел эту кукурузу? Какая она на вкус?".