Про свій досвід чоловік написав на популярному форумі Reddit.

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Що було всередині зіпсованої банки кукурудзи

Чоловік розповів, що під час прибирання на кухні він знайшов стару банку кукурудзи з 2007 року. Але замість того, щоб викинути зіпсований продукт, чоловік відкрив банку.

Виявляється, вона дуже смачна! Пізніше відзвітуюсь, чи не отруївся!,

– зазначив чоловік.

На одному з опублікованих фото зображена закрита баночка цукрової кукурудзи Green Giant, а на інших автор відкриває її та готує салат, демонструючи, що продукт досі має чудовий вигляд й начебто цілком придатний для споживання.

Що було всередині банки / Фото Damnthatsinteresting

Реакція соцмереж

Користувачі мережі у розділі коментарів почали активно ділитися своїми думками.