Про свій досвід чоловік написав на популярному форумі Reddit.
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Що було всередині зіпсованої банки кукурудзи
Чоловік розповів, що під час прибирання на кухні він знайшов стару банку кукурудзи з 2007 року. Але замість того, щоб викинути зіпсований продукт, чоловік відкрив банку.
Виявляється, вона дуже смачна! Пізніше відзвітуюсь, чи не отруївся!,
– зазначив чоловік.
На одному з опублікованих фото зображена закрита баночка цукрової кукурудзи Green Giant, а на інших автор відкриває її та готує салат, демонструючи, що продукт досі має чудовий вигляд й начебто цілком придатний для споживання.
Що було всередині банки / Фото Damnthatsinteresting
Реакція соцмереж
Користувачі мережі у розділі коментарів почали активно ділитися своїми думками.
- "Люди кажуть, що консерви ідеально підходять для апокаліптичних сценаріїв, бо можуть зберігатися десятиліттями. Впевнений, що з тобою все буде добре".
- "О, чорт, я щойно побачив останній кадр, ти справді з'їв цю кукурудзу? Яка вона на смак?".