Револьвер и портреты Гитлера: мужчина нашел в своем доме тайник нацистов

Учитель истории Себастьян Юртсевен из немецкого города Хаген убирал и ремонтировал дом, пострадавший в результате ужасной непогоды в Германии. В стене, за куском гипсокартона, он нашел кирпичную шахту с тайником, содержание которого поразит любого.

В доме нашли нацистский тайник

Там было 12 коробок различных вещей, среди которых – старые письма, документы, револьвер, кастеты, противогазы, портреты Гитлера и многое другое. Сейчас находку изучают работники городского архива Хагена и археологи из Вестфальской региональной ассоциации Липпе.

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У шахте было 12 коробок с вещами / Фото DPA

Как выяснилось, все это принадлежало местному отделению организации "Национал-социалистичная народная благотворительность" (NSV). Во времена Третьего рейха она занималась вопросами благотворительности, здравоохранения и работой с матерями и детьми.

Эксперты считают, что члены NSV бросили документы в шахту, когда в апреле 1945 года в Хаген вошли американские войска. "Вероятно, это было очень беспокойно. О таких поспешных операциях по утилизации известно из многочисленных дневников. Это очень увлекательно", – поделился работник архива Ральф Бланк.



В шахте были противогазы, письма, документы, оружие и другое / Фото Stadtarchiv Hagen

Исследователи считают эту находку интересной с точки зрения местной истории. К тому же эти вещи смогут помочь историкам узнать больше о работе и вовлечении NSV.

Истории известно, что деньги и имущество, которые нацисты отбирали у евреев, частично шли на финансирование NSV. Исследователи хотят найти в обнаруженных документах больше информации об этом. "Например, мы надеемся найти свидетельства о раздаче мебели, принадлежавших евреям", – добавил Ральф Бланк.



Мужчина нашел дома тайник нацистов / Фото Stern

Себастьян Юртсевен, который обнаружил эту находку, рассказал, что его семья купила этот дом в 1960-х годах. Ему неизвестно ничего о том, что было здесь раньше.

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