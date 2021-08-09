В доме нашли нацистский тайник
Там было 12 коробок различных вещей, среди которых – старые письма, документы, револьверы, кастеты, противогазы, портреты Гитлера и многое другое. Сейчас находку изучают работники городского архива Хагена и археологи из Вестфальской региональной ассоциации Липпе.
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У шахте было 12 коробок с вещами / Фото DPA
Как выяснилось, все это принадлежало местному отделению организации "Национал-социалистичная народная благотворительность" (NSV). Во времена Третьего рейха она занималась вопросами благотворительности, здравоохранения и работой с матерями и детьми.
Эксперты считают, что члены NSV бросили документы в шахту, когда в апреле 1945 года в Хаген вошли американские войска. "Вероятно, это было очень беспокойно. О таких поспешных операциях по утилизации известно из многочисленных дневников. Это очень увлекательно", – поделился работник архива Ральф Бланк.
В шахте были противогазы, письма, документы, оружие и другое / Фото Stadtarchiv Hagen
Исследователи считают эту находку интересной с точки зрения местной истории. К тому же эти вещи смогут помочь историкам узнать больше о работе и вовлечении NSV.
Истории известно, что деньги и имущество, которые нацисты отбирали у евреев, частично шли на финансирование NSV. Исследователи хотят найти в обнаруженных документах больше информации об этом. "Например, мы надеемся найти свидетельства о раздаче мебели, принадлежавших евреям", – добавил Ральф Бланк.
Мужчина нашел дома тайник нацистов / Фото Stern
Себастьян Юртсевен, который обнаружил эту находку, рассказал, что его семья купила этот дом в 1960-х годах. Ему неизвестно ничего о том, что было здесь раньше.
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