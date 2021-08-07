Самые старые монеты в мире

Изготавливать монеты там начали позже – ориентировочно в 640 – 550 годах до нашей эры. Эти монеты совершенно не похожи на современные – они имеют форму небольших лопат с ручкой. Однако в те времена в качестве платежного средства использовать именно их.

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Во время раскопок археологам удалось найти 2 таких монеты. Они изготовлены из меди с добавлением олова и свинца. Они были довольно большими как для предметов, которые служили монетами. Изначально каждая монета была 14 сантиметров в высоту и 6 сантиметров в длину. Найденные образцы оказались надломленными – их длина составляет 10 – 11 сантиметров.



Самые древние металлические монеты из известных истории / Фото Antiquity

По словам экспертов, это одни из первых образцов таких монет. Со временем они стали более сложными – на них наносили рисунки и надписи, обозначающие их ценность. В обиходе такие монеты были несколько сотен лет, пока в 221 году до нашей эры император Цинь не отменил их.

Археологи нашли многое другое, в том числе более 6 тысяч глиняных форм для монет и других изделий из бронзы, фрагменты монет, тысячи ям, заполненных производственными отходами. Кроме того, там были невероятно интересные и ценные артефакты – ритуальная посуда, оружие, приспособления для колесниц, музыкальные инструменты, украшения и инструменты.

Чтобы выяснить точное время существования этого литейного производства, исследователи обратились к методу радиоуглеродного датирования. Именно он позволяет с высокой точностью определить необходимую информацию.



Литейный цех 8-го столетия до нашей эры сегодня / Фото Antiquity

Использование радиоуглеродного датирования позволило сделать вывод, что литейный цех в Гуньчжуане является самым древним в мире монетным двором из всех известных сегодня.

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