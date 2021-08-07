Найстаріші монети у світі

Виготовляти монети там почали пізніше – орієнтовно в 640 – 550 роках до нашої ери. Ці монети абсолютно не схожі на сучасні – вони мають форму невеличких лопат із ручкою. Проте у ті часи як платіжний засіб використовувати саме їх.

Це цікаво Валюта казино і традиційний символ: що потрібно знати про гральні фішки

Під час розкопок археологам вдалося знайти 2 таких монети. Вони виготовлені з міді з додаванням олова та свинцю. Вони були доволі великими як для предметів, що слугували монетами. Початково кожна монета була 14 сантиметрів у висоту та 6 сантиметрів у довжину. Знайдені зразки виявилися надламаними – їхня довжина складає 10 – 11 сантиметрів.



Найдавніші металеві монети, відомі історії / Фото Antiquity

За словами експертів, це одні з перших зразків таких монет. З часом вони стали складнішими – на них наносили малюнки та написи, що позначали їхню цінність. У вжитку такі монети були кілька сотень років, аж поки у 221 році до нашої ери імператор Цинь не скасував їх.

Археологи знайшли багато іншого, зокрема й понад 6 тисяч глиняних форм для монет та інших виробів з бронзи, фрагменти монет, тисячі ям, заповнених виробничими відходами. Крім того, там були неймовірно цікаві та цінні артефакти – ритуальний посуд, зброя, пристосування для колісниць, музичні інструменти, прикраси та інструменти.

Щоб з'ясувати точний час існування цього ливарного виробництва, дослідники звернулися до методу радіовуглецевого датування. Саме він дозволяє з високою точністю визначити необхідну інформацію.



Ливарний цех 8-го століття до нашої ери сьогодні / Фото Antiquity

Використання радіовуглецевого датування дозволило зробити висновок, що ливарний цех у Гуньчжуані є найдавнішим у світі монетним двором з усіх відомих сьогодні.

До теми Буря у Лондоні оголила у землі скарб із рідкісних монет