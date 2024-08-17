Настоящее сокровище: рыбак выловил редкую акулу из утерянного набора Lego

Английский рыбак Ричард Уэст поймал в море игрушечную акулу Lego, которая была потеряна 27 лет назад. Произошло это во время транспортировки на грузовом судне.

Известно, что редкий клад он нашел в 30 километрах от портового города Пензанс, в проливе Ла-Манш.

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Игрушка попала в его рыболовные сети. Ричард с детства увлекался наборами Lego о пиратах и сразу понял, что это достаточно редкий экземпляр. Он связался с Трейси Уильямс, основательницей проекта Lego Lost at Sea ("Лего, потерянные в море"). Она подтвердила, что это первая из 51,8 тысяч потерянных акул, которая была найдена.

Я был так взволнован. Так, как я радовался этой акуле, я не радовался ничему, что поймал на этой неделе. Эта игрушка бесценна, настоящее сокровище,

– поделился Ричард.

По словам Уильямс, теперь у нее и Ричарда "совместная опека" над найденной игрушкой.



Рыбак выловил редкую акулу из утерянного набора Lego / Фото Lego Lost At Sea

Куда делись другие акулы

Всего 13 февраля 1997 года из-за сильного шторма в море исчезли 62 контейнера. Их перевозил корабль Tokio Express. В одном из них, кроме акул, было еще почти 5 миллионов других деталей Lego.



Потерянная акула / Lego Lost At Sea