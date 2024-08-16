Произошло это в американском штате Флорида как раз после небольшого урагана.
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Женщина рассказала, что убирала мусор на бульваре Бейшор в Сейф-Харборе, когда ее внимание привлекла бутылка.
В ней был песок, но надпись была хорошо видна. Лист был почти вывернут наружу, так что можно было разглядеть надпись. Она выделялась,
– рассказала она.
В бутылке женщина обнаружила само послание, а также:
- песок,
- кофейную палочку,
- гильзу от пули,
- миниатюрное пушечное ядро.
Лист внутри сильно выцвел, но кое-что можно было разобрать.
Женщина нашла послание в бутылке / Фото WFLA
О чем говорилось в послании
На бланке письма, датированного 4 марта 1945 года, значится:
ВМС США, учебная амфибийная база в Литл-Крик, штат Вирджиния. Дорогой Ли, вчера получил твое письмо, был рад получить от тебя весточку.
Флемент-Смит говорит, что большая часть письма слишком выцвела, чтобы ее можно было прочитать, но автор, которого, возможно, зовут Крис или Джим, сообщает о начале обучения в радиошколе и обещает написать еще раз на следующий день.