Произошло это в американском штате Флорида как раз после небольшого урагана.

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Женщина рассказала, что убирала мусор на бульваре Бейшор в Сейф-Харборе, когда ее внимание привлекла бутылка.

В ней был песок, но надпись была хорошо видна. Лист был почти вывернут наружу, так что можно было разглядеть надпись. Она выделялась,

– рассказала она.

В бутылке женщина обнаружила само послание, а также:

песок,

кофейную палочку,

гильзу от пули,

миниатюрное пушечное ядро.

Лист внутри сильно выцвел, но кое-что можно было разобрать.



Женщина нашла послание в бутылке / Фото WFLA

О чем говорилось в послании

На бланке письма, датированного 4 марта 1945 года, значится:

ВМС США, учебная амфибийная база в Литл-Крик, штат Вирджиния. Дорогой Ли, вчера получил твое письмо, был рад получить от тебя весточку.

Флемент-Смит говорит, что большая часть письма слишком выцвела, чтобы ее можно было прочитать, но автор, которого, возможно, зовут Крис или Джим, сообщает о начале обучения в радиошколе и обещает написать еще раз на следующий день.