Сталося це в американському штаті Флорида якраз після невеличкого урагану.
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Жінка розповіла, що прибирала сміття на бульварі Бейшор у Сейф-Гарборі, коли її увагу привернула пляшка.
У ній був пісок, але напис було добре видно. Лист був майже вивернутий назовні, так що можна було розгледіти напис. Він виділявся,
– розповіла вона.
У пляшці жінка виявила саме послання, а також:
- пісок,
- кавову паличку,
- гільзу від кулі,
- мініатюрне гарматне ядро.
Лист всередині сильно вицвів, але дещо можна було розібрати.
Жінка знайшла послання у пляшці / Фото WFLA
Про що мовилося у посланні
На бланку листа, датованого 4 березня 1945 року, значиться:
ВМС США, навчальна амфібійна база в Літл-Крік, штат Вірджинія. Дорогий Лі, вчора отримав твого листа, був радий отримати від тебе звісточку.
Флемент-Сміт каже, що більша частина листа надто вицвіла, щоб її можна було прочитати, але автор, якого, можливо, звати Кріс або Джим, повідомляє про початок навчання в радіошколі й обіцяє написати ще раз наступного дня.