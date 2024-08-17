Відомо, що рідкісний скарб він знайшов за 30 кілометрів від портового міста Пензанс, у протоці Ла-Манш.

Дивіться також Ураган викинув на берег загадкове послання часів Другої світової війни: що було всередині

Іграшка потрапила до його рибальських сіток. Річард змалку захоплювався наборами Lego про піратів і відразу зрозумів, що це досить рідкісний екземпляр. Він зв'язався з Трейсі Вільямс, засновницею проекту Lego Lost at Sea ("Лего, втрачені в морі"). Вона підтвердила, що це перша з 51,8 тисячі втрачених акул, яку було знайдено.

Я був такий схвильований. Так, як я радів цій акулі, я не радів нічому, що впіймав цього тижня. Ця іграшка безцінна, справжній скарб,

– поділився Річард.

За словами Вільямс, тепер у неї та Річарда "спільна опіка" над знайденою іграшкою.



Рибалка виловив рідкісну акулу із загубленого набору Lego / Фото Lego Lost At Sea

Куди поділися інші акули

Усього 13 лютого 1997 року через сильний шторм у морі зникли 62 контейнери. Їх перевозив корабель Tokio Express. В одному з них, крім акул, було ще майже 5 мільйонів інших деталей Lego.



Загублена акула / Lego Lost At Sea