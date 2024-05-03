Мужчина нашел в стене послание 1975 года и отыскал ее владелицу

Американец, по имени Дакота Мон во время ремонта дома наткнулся на записку, которая была датирована 1975 годом. Произошло это неподалеку Пеории, штат Иллинойс.

Мужчина нашел древнее послание, снеся стену гостиной.

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Именно тогда он заметил слова "Записка от 29 сентября 1975 года", поцарапанные на каркасе красным цветом, со стрелкой, указывающей на выемку в дереве. За ней лежала маленькая бутылочка и двухстраничная записка, оставленная внутри нее четырнадцатилетней Стефани Шеррон.

Что было в послании

В записке девочка рассказывала о своей жизни. В ней говорилось: "Тому, кто это найдет: сегодня 29 сентября 1975 года. Меня зовут Стефани Геррон. Я живу здесь со своей матерью, отцом (Эрнестом), Бекки и Валери. Джеральд Форд – президент. Миссис Лей – наша соседка. Мама беременна, и ребенок должен родиться со дня на день. Насколько нам известно, этот дом был построен в 1872 году. Мы реконструируем дом. Центральная железная дорога Иллинойса на западе от нашего дома. Мы живем здесь уже восемь лет".

Мой отец работает на Северо-Западной железной дороге Чикаго. В Зеленой долине живет около 650 человек. Мне 14, Вэлу 16, а Бекки 12. Надеюсь, вам будет хорошо в этом доме,

– писала девочка.



Записка 1975 года / Фото Dakota Mohn

Это просто фантастика, но мужчина разыскал девочку. Сейчас ей около 60 лет, и после замужества она сменила фамилию на Пойт. Она живет в Бруклине, Нью-Йорк, и имеет пятеро детей. Женщина рассказала изданию, что она была "абсолютно шокирована" находкой мужа и уже забыла о послании, которое она написала много лет назад.

Честно говоря, я вообще об этом забыла. Жизнь продолжается, годы проходят. Я не могу поверить, насколько это ошеломило людей. Я получаю заметки от людей, которые помнят меня, когда я росла в Зеленой долине. Многие из них учителя, которые вдохновлены тем, чтобы их ученики делали то же самое сейчас,

– добавила она.

Кроме того, что Стефани нашла несколько монет, которые она спрятала в другой части дома, Дакота рассказал, что нынешний владелец дома планирует встроить в стену теневой ящик, чтобы сообщение можно было отобразить на дереве.

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