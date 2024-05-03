Мужчина нашел древнее послание, снеся стену гостиной.

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Именно тогда он заметил слова "Записка от 29 сентября 1975 года", поцарапанные на каркасе красным цветом, со стрелкой, указывающей на выемку в дереве. За ней лежала маленькая бутылочка и двухстраничная записка, оставленная внутри нее четырнадцатилетней Стефани Шеррон.

Что было в послании

В записке девочка рассказывала о своей жизни. В ней говорилось: "Тому, кто это найдет: сегодня 29 сентября 1975 года. Меня зовут Стефани Геррон. Я живу здесь со своей матерью, отцом (Эрнестом), Бекки и Валери. Джеральд Форд – президент. Миссис Лей – наша соседка. Мама беременна, и ребенок должен родиться со дня на день. Насколько нам известно, этот дом был построен в 1872 году. Мы реконструируем дом. Центральная железная дорога Иллинойса на западе от нашего дома. Мы живем здесь уже восемь лет".

Мой отец работает на Северо-Западной железной дороге Чикаго. В Зеленой долине живет около 650 человек. Мне 14, Вэлу 16, а Бекки 12. Надеюсь, вам будет хорошо в этом доме,

– писала девочка.



Записка 1975 года / Фото Dakota Mohn

Это просто фантастика, но мужчина разыскал девочку. Сейчас ей около 60 лет, и после замужества она сменила фамилию на Пойт. Она живет в Бруклине, Нью-Йорк, и имеет пятеро детей. Женщина рассказала изданию, что она была "абсолютно шокирована" находкой мужа и уже забыла о послании, которое она написала много лет назад.

Честно говоря, я вообще об этом забыла. Жизнь продолжается, годы проходят. Я не могу поверить, насколько это ошеломило людей. Я получаю заметки от людей, которые помнят меня, когда я росла в Зеленой долине. Многие из них учителя, которые вдохновлены тем, чтобы их ученики делали то же самое сейчас,

– добавила она.

Кроме того, что Стефани нашла несколько монет, которые она спрятала в другой части дома, Дакота рассказал, что нынешний владелец дома планирует встроить в стену теневой ящик, чтобы сообщение можно было отобразить на дереве.

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