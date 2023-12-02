Человек искал золото в камнях, а нашел что-то гораздо более ценное: потрясающее фото

Мужчина из Австралии нашел в городском парке Мэриборо камень, похожий на золото. Мужчина принес его домой, но впоследствии выяснилось, что его находка на самом деле гораздо более ценная.

Мужчину зовут Дэвид Хоул. Именно он однажды гулял по парку и нашел камень, похожий на золото.

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Красный и тяжелый обломок неизвестной породы лежал на желтой глине. Дэвид забрал его домой, чтобы расколоть и посмотреть, что там внутри.

Однако сделать это было не так-то просто. Хоул использовал:

дрель,

угловую шлифмашину,

пыли для камней и кислоты.

Но все было бесполезно. До середины своей находки он так и не добрался. Расколоть породу не помогла даже кувалда.

Что же оказалось внутри

Тогда мужчина отнес камень в местный музей, чтобы наконец-то выяснить, с чем он имел дело. Там он узнал, что случайно обнаружил в парке редкий метеорит. Его возраст составляет примерно 4,6 миллиарда лет, а общий вес – 17 килограммов.

Что нашел мужчина: смотрите видео

Исследователи использовали алмазную пилу, чтобы взять кусок породы. С его помощью они установили, что метеорит содержит много железа. Если раскрыть камень, в нем можно увидеть маленькие кристаллические капли металлических минералов – хондры.

Ранее в 2018 году в Марокко нашли небольшой черный камень, в котором распознали метеорит. Дальнейшие исследования удивили ученых: объект бросил Землю в далеком прошлом и вернулся.