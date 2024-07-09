Брендон объясняет, что свой молодой вид он поддерживает благодаря нескольким ключевым аспектам образа жизни.

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Мужчине часто приходится сталкиваться с недоразумением и удивлением, ведь его внешность заставляет людей думать, что он гораздо моложе.

Когда я еду в аэропорт, охрана спрашивает меня, сколько мне лет. Люди думают, что мне и 15, и 16, и 18, и 19 лет,

– рассказал он.

Как мужчина сохраняет молодость

Он признался, что имеет несколько секретов, которые позволяют ему выглядеть молодо. Это, в частности:

отказ от алкоголя,

пребывание подальше от солнца,

позитивный настрой

умеренные физические нагрузки.

Кроме этого, он предпочитает растительную пищу, рыбу и фрукты, что, по его словам, также способствует его свежему виду. Брендон признался, что всю жизнь избегает солнечного света.

Я ношу капюшон, чтобы закрыться от солнца, и использую физические прикрытия на тыльных сторонах рук,

– подчеркнул он.



Мужчина все время прячется от солнца / Фото No credit

Хотя многие люди могут подумать, что такой образ жизни является сложным, Брендон уверяет, что это не так требовательно, как кажется.

Какие неудобства терпит мужчина

Несмотря на свои старания сохранить молодость, Брэндон сталкивается с некоторыми неудобствами из-за своей внешности. Люди часто не воспринимают его серьезно из-за его молодого вида, а также возникают трудности в общении с теми, кто не понимает его образа жизни.

"Чувствовать себя молодым – это часть того, как иметь молодой вид. Жить вечно не является приоритетом. Речь идет о поддержании моего здоровья. Я думаю, что выгляжу лучше, чем десять лет назад. Я чувствую себя молодым физически и эмоционально. Я думаю, что тело следует за умом", – подытоживает он.