Женщина, по фамилии Цинь рассказала китайским репортерам, что работала на своей ферме в Сяньяне, провинция Хубэй, когда нашла этот странный "металлический кусок" с деревянной ручкой.

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Она была убеждена, что это импровизированный молоток, поэтому взяла его домой и использовала, чтобы забивать различные твердые предметы.

Я использую ее дома, чтобы бить красный перец, раскалывать орехи и забивать гвозди,

– сказала она.

Лишь на прошлой неделе группа мужчин, которые работали над сносом ее старого дома, заметила ручную гранату. Выяснилось, что пенсионерка узнала, что она рисковала своей жизнью каждый раз, когда использовала ее.

Интересно, что бабушка пользовалась гранатой довольно часто, ведь за годы использования та стала гладкой и блестящей, а металлическая головка была покрыта вмятинами.

В Китае бабушка несколько десятилетий использовала гранату как молоток: смотрите видео

Почему граната не взорвалась

Люди предполагают, что граната могла быть учебной. Однако эта теория была опровергнута заявлением полиции о том, что граната была уничтожена должным образом, во избежание случайного повреждения. Похоже, Цинь просто исключительно повезло.