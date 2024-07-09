Брендон пояснює, що свій молодий вигляд він підтримує завдяки кільком ключовим аспектам способу життя.
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Чоловіку часто доводиться стикатися з непорозумінням та подивом, адже його зовнішність змушує людей думати, що він набагато молодший.
Коли я їду до аеропорту, охорона запитує мене, скільки мені років. Люди думають, що мені і 15, і 16, і 18, і 19 років,
– розповів він.
Як чоловік зберігає молодість
Він зізнався, що має декілька секретів, які дозволяють йому виглядати молодо. Це, зокрема:
- відмова від алкоголю,
- перебування подалі від сонця,
- позитивний настрій
- помірні фізичні навантаження.
Окрім цього, він надає перевагу рослинній їжі, рибі та фруктам, що, за його словами, також сприяє його свіжому вигляду. Брендон зізнався, що все життя уникає сонячного світла.
Я ношу капюшон, щоб затулитися від сонця, і використовую фізичні прикриття на тильних сторонах рук,
– наголосив він.
Чоловік весь час ховається від сонця / Фото No credit
Хоча багато людей можуть подумати, що такий спосіб життя є складним, Брендон запевняє, що це не так вимогливо, як здається.
Які незручності терпить чоловік
Попри свої старання зберегти молодість, Брендон стикається з деякими незручностями через свою зовнішність. Люди часто не сприймають його серйозно через його молодий вигляд, а також виникають труднощі у спілкуванні з тими, хто не розуміє його способу життя.
"Почуватися молодим – це частина того, як мати молодий вигляд. Жити вічно не є пріоритетом. Йдеться про підтримання мого здоров'я. Я думаю, що маю кращий вигляд, ніж десять років тому. Я почуваюся молодим фізично та емоційно. Я думаю, що тіло слідує за розумом", – підсумовує він.