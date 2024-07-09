Брендон пояснює, що свій молодий вигляд він підтримує завдяки кільком ключовим аспектам способу життя.

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Чоловіку часто доводиться стикатися з непорозумінням та подивом, адже його зовнішність змушує людей думати, що він набагато молодший.

Коли я їду до аеропорту, охорона запитує мене, скільки мені років. Люди думають, що мені і 15, і 16, і 18, і 19 років,

– розповів він.

Як чоловік зберігає молодість

Він зізнався, що має декілька секретів, які дозволяють йому виглядати молодо. Це, зокрема:

відмова від алкоголю,

перебування подалі від сонця,

позитивний настрій

помірні фізичні навантаження.

Окрім цього, він надає перевагу рослинній їжі, рибі та фруктам, що, за його словами, також сприяє його свіжому вигляду. Брендон зізнався, що все життя уникає сонячного світла.

Я ношу капюшон, щоб затулитися від сонця, і використовую фізичні прикриття на тильних сторонах рук,

– наголосив він.



Чоловік весь час ховається від сонця / Фото No credit

Хоча багато людей можуть подумати, що такий спосіб життя є складним, Брендон запевняє, що це не так вимогливо, як здається.

Які незручності терпить чоловік

Попри свої старання зберегти молодість, Брендон стикається з деякими незручностями через свою зовнішність. Люди часто не сприймають його серйозно через його молодий вигляд, а також виникають труднощі у спілкуванні з тими, хто не розуміє його способу життя.

"Почуватися молодим – це частина того, як мати молодий вигляд. Жити вічно не є пріоритетом. Йдеться про підтримання мого здоров'я. Я думаю, що маю кращий вигляд, ніж десять років тому. Я почуваюся молодим фізично та емоційно. Я думаю, що тіло слідує за розумом", – підсумовує він.