Американец выиграл миллион долларов в лотерею благодаря счастливому совпадению

Американец из штата Вирджиния выиграл приз в лотерею. Он сорвал куш благодаря счастливому пени, который нашел на автостоянке.

В итоге он выиграл джекпот на сумму более 1 миллиона долларов.

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Счастливчика зовут Тимоти Клаугерти. И он рассказал представителям лотереи Вирджинии, что заметил пенни на земле и поднял его, чтобы выцарапать лотерейный билет, который он купил внутри магазина

Мужчина сказал, что он не поверил своим глазам, когда увидел главный приз.

Нужна была неделя, чтобы по-настоящему поверить в это,

– признался он.

Победитель решил забрать единовременную выплату в размере 1 028 000 долларов до уплаты налогов.

В США сразу 5662 человека выиграли джекпот в лотерею , выбрав комбинацию 6-6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов, а другой билет за 1 доллар – 500 долларов.

Ранее американка из штата Мэриленд сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочкой, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.