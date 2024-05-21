Известно, что женщина выиграла розыгрыш с номером билета 3337, который она купила онлайн 3 мая.
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По словам Пайал, деньги на покупку выигрышного билета ей подарил муж по случаю 16-й годовщины свадьбы. Интересно, что женщина рассказала, что покупала лотерейные билеты в течение последних 12 лет.
Раньше я покупала лотерейные билеты DDF раз или два в год в аэропорту, но в прошлый раз я сделала исключение, купив билет онлайн впервые. Этот денежный подарок от моего мужа сделал нас миллионерами,
– сказала она.
Пара живет в Пенджабе со своими 14-летними мальчиками-близнецами. Пайал не могла поверить новости, когда ей позвонили организаторы лотереи.
Куда женщина потратит деньги
По словам женщины, еще очень рано принимать решение.
Но, конечно, нашим приоритетом является обеспечение будущего наших детей – дать им действительно хорошее образование для замечательной жизни. Я также хотела бы помочь своему брату, который живет в Австралии, и заниматься благотворительностью в нашем пенджабском сообществе,
– добавила победительница.
По данным организаторов лотереи, граждане Индии составляют наибольшее количество покупателей билетов Dubai Duty-Free Millennium Millionaire.