Известно, что женщина выиграла розыгрыш с номером билета 3337, который она купила онлайн 3 мая.

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По словам Пайал, деньги на покупку выигрышного билета ей подарил муж по случаю 16-й годовщины свадьбы. Интересно, что женщина рассказала, что покупала лотерейные билеты в течение последних 12 лет.

Раньше я покупала лотерейные билеты DDF раз или два в год в аэропорту, но в прошлый раз я сделала исключение, купив билет онлайн впервые. Этот денежный подарок от моего мужа сделал нас миллионерами,

– сказала она.

Пара живет в Пенджабе со своими 14-летними мальчиками-близнецами. Пайал не могла поверить новости, когда ей позвонили организаторы лотереи.

Интересно! Она стала 229-м человеком из Индии, который выиграл акцию Millennium Millionaire.

Куда женщина потратит деньги

По словам женщины, еще очень рано принимать решение.

Но, конечно, нашим приоритетом является обеспечение будущего наших детей – дать им действительно хорошее образование для замечательной жизни. Я также хотела бы помочь своему брату, который живет в Австралии, и заниматься благотворительностью в нашем пенджабском сообществе,

– добавила победительница.

По данным организаторов лотереи, граждане Индии составляют наибольшее количество покупателей билетов Dubai Duty-Free Millennium Millionaire.