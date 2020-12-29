Мужчина прошел 40 тысяч километров, не выходя за пределы своего города. А мог бы совершить кругосветное путешествие, ведь это – длина экватора Земли.

70-летний Винод Баджадж родом из Индии, но уже 43 года живет в Лимерике, что на западе Ирландии. В 2016 году он пообещал себе похудеть, и, принимая во внимание немолодой возраст, решил для этого много ходить пешком. За 4 года он прошел 40 075 километров, сообщает Independent.

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Для отслеживания расстояния, которое он проходит, человек использовал фитнес-трекер. Через год активных прогулок господин Винод обнаружил, что прошел эквивалент окружности Луны. За два года он прошел 20 тысяч километров, что равняется окружности Марса. Тогда он поставил себе новую цель – пройти длину экватора Земли (40 075 километров).



Винод Баджбадж прошел пешком длину экватора Земли / Фото Independent

Чтобы достичь цели, Винод Баджадж ежедневно преодолевал расстояние около 50 километров. Прогулки происходили при любых условиях – не мешали ни плохая погода, ни пандемия. Во время строгого карантина мужчина прошел 9 тысяч километров, не нарушая законов и рекомендаций правительства. В Ирландии было запрещено отдаляться от дома более чем на 5 километров. Поэтому он 10-15 раз проходил по одному и тому же маршруту.

За первые 9 месяцев ходьбы я потерял примерно 20 килограммов лишнего веса. Я хорошо сплю, хорошо питаюсь, не болею. К тому же у меня не бывает стрессов, ходьба дарит мне покой. Своим примером я хочу стимулировать людей ходить, особенно пожилых людей,

– говорит Винод Баджадж о преимуществах активных прогулок.

Мужчина достиг своей цели – похудел, прошел желаемое расстояние и даже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Но это не значит, что пришло время остановиться. Господин Винод говорит, что будет продолжать ходить пешком и, возможно, когда-то пройдет эквивалент окружности Нептуна – 160 тысяч километров.