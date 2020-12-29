Чоловік пройшов 40 тисяч кілометрів, не виходячи за межі власного містечка. А міг би здійснити навколосвітню подорож, адже це – довжина екватора Землі.

70-річний Вінод Баджадж родом з Індії, але вже 43 роки мешкає у Лімеріку, що на заході Ірландії. У 2016 році він пообіцяв собі схуднути, і зважаючи на немолодий вік вирішив для цього багато ходити пішки. За 4 роки він пройшов 40 075 кілометрів, повідомляє Independent.

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Для відстежування відстані, яку він проходить, чоловік використовував фітнес-трекер. Через рік активних прогулянок пан Вінод виявив, що пройшов еквівалент окружності Місяця. За два роки він пройшов 20 тисяч кілометрів, що дорівнює окружності Марса. Тоді він поставив собі нову ціль – пройти довжину екватора Землі (40 075 кілометрів).



Вінод Баджбадж пройшов пішки довжину екватора Землі / Фото Independent

Щоб досягнути мети, Вінод Баджадж щодня долав відстань близько 50 кілометрів. Прогулянки відбувалися за будь-яких умов – на заваді не ставали ні погана погода, ні пандемія. Під час суворого карантину чоловік пройшов 9 тисяч кілометрів, не порушуючи законів і рекомендацій уряду. В Ірландії було заборонено віддалятися від дому більше, ніж на 5 кілометрів. Тому він 10-15 разів проходив по одному й тому самому маршруту.

За перші 9 місяців ходьби я втратив приблизно 20 кілограмів лишньої ваги. Я добре сплю, добре харчуюся, не хворію. До того ж у мене не буває стресів, ходьба дарує мені спокій. Своїм прикладом я хочу заохотити людей ходити, особливо старших людей,

– говорить Вінод Баджадж про переваги активних прогулянок.

Чоловік досягнув своєї мети – схуднув, пройшов бажану відстань та навіть подав заявку до Книги рекордів Гіннеса. Але це не означає, що прийшов час зупинитися. Пан Вінод каже, що продовжуватиме ходити пішки й, можливо, колись пройде еквівалент окружності Нептуна – 160 тисяч кілометрів.