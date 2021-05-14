Для приготовления пиццы мужчина использует металлический противень, выдерживающий температуру до 1000 градусов Цельсия. Он выкладывает туда тесто, поливает его томатным соусом и добавляет сыр и кусочки мяса.

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Дэвид никогда не пренебрегает мерами безопасности. Когда пицца печется, он всегда надевает защитную одежду и обувь.

Кухня Дэвида Гарсии быстро стала туристической достопримечательностью и обязательной точкой для всех, кто поднимается на вулкан Пакая, который извергается еще с февраля. Первые несколько дней продажи шли плохо, но мужчина обрел известность благодаря социальным сетям.

Сегодня многие люди приезжают, чтобы насладиться пиццей, приготовленной на вулканическом жару,

– рассказал гватемалец журналистам.