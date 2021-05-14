Для приготування піци чоловік використовує металеве деко, що витримує температуру до 1000 градусів Цельсія. Він викладає туди тісто, поливає його томатним соусом і додає сир та шматочки м'яса.

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Девід ніколи не нехтує заходами безпеки. Коли піца печеться, він завжди одягає захисний одяг та взуття.

Кухня Девіда Гарсії швидко стала туристичною пам'яткою та обов'язковою точкою для усіх, хто підіймається на вулкан Пакая, що вивергається ще з лютого. Перші кілька днів продажі йшли погано, але чоловік здобув славу завдяки соціальним мережам.

Сьогодні багато людей приїжджають, щоб насолодитися піцою, приготованою на вулканічному жару,

– розповів гватемалець журналістам.