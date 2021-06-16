Домик создан в грузинском архитектурном стиле, а его наполнение поражает. Без сомнений, если бы это творение было реального размера, здесь могли бы жить настоящие вельможи.

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В кукольном домике высотой 106 сантиметров есть 16 миниатюрных статуй, 138 балюстрад, каменные херувимы на стенах и картины маслом, написанные настоящими художниками. Особенно роскошным его делают мраморный пол, позолоченная мебель и люстра, выполненная из кристаллов Swarovski, изготовление которой обошлось в 100 фунтов (3800 гривен).



Люстра из кристалов Swarovski / Фото BNPS





Детали внутри домика / Фото BNPS

Лен Мартин создал этот мини-особняк в память о своей покойной матери Перл Лэнгдон. Она очень любила кукольные дома и грузинскую архитектуру, поэтому мужчина придумал и воплотил в жизнь этот потрясающий проект. В честь матери он назвал домик Langdon Hall.







Внутри и снаружи все продумано до мелочей / Фото BNPS

Работа над домом была очень хлопотной. Господин Мартин самостоятельно спроектировал его и сделал чертежи, а затем начал строить и изготавливать детали интерьера и фасада. Чтобы его замысел стал реальностью, мужчине пришлось много работать и получать новые знания.

Этот проект был большим количеством проб и ошибок. Я экспериментировал с различными вещами, чтобы проверить, сработают ли они,

– поделился мастер.



Комнаты Langdon Hall / Фото BNPS

Игрушечный Langdon Hall был большой частью жизни Лена Мартин в течение 26 лет. Но после завершения домика, мужчина решил его продать. Цена, по которой можно купить результат его неутомимого труда – 8750 фунтов стерлингов (более 333 тысяч гривен).



Лен Мартин со своим творением / Фото BNPS

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