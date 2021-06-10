Маргарет Симен не только воссоздала территорию дворца до мельчайших деталей, но и сделала вязаные фигурки членов королевской семьи. Общий размер композиции – 5,5 на 1,8 метра.

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Женщина всегда любила вязать, но начала делать это чаще после того, как потеряла мужа – он умер 8 лет назад. Тогда Маргарет пошла на кружок вязания. Это стало началом создания ее масштабных работ.

Однажды я подумала, что могла бы придумать что-то, что можно показать людям и собрать средства на благотворительность. Так все и началось,

– рассказала Маргарет Симен.

Шерстяная копия королевской резиденции / Фото BBC

Главное здание дворца и сады вокруг него Маргарет создала за первые 6 месяцев. Уже после этого она начала "расстраивать" территорию – добавила библиотечное крыло, бальный зал, бывшую конюшню, которую превратили в музей и кафе, и церковь Святой Марии Магдалины. Дополнительные декорации представлены в виде около 100 деревьев, декоративными живыми изгородями, живописными клумбами и ровными газонами.



Часть композиции Маргарет Симен / Фото BBC



Сад Сандрингемского дворца в исполнении вязальщицы / Фото BBC

Рукодельница не забыла и о членах королевской семьи. Она создала маленькие фигурки королевы Елизаветы, покойного принца Филиппа, принца Уильяма и его семьи. Когда принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в США, Маргарет решила не добавлять их фигурки в свою композицию. Кроме того, здесь есть вязаные монахини, епископ на крыльце церкви, садовник с тачкой и всадники.



Фигурки королевы Елизаветы и принца Филиппа на балконе / Фото Albanpix



Вязаный принц Уильям с женой и детьми / Фото Albanpix

Чтобы модель держала форму, женщина формирует дома с помощью твердых полистирольных блоков. Она лепит и соединяет их, а затем наклеивает сверху вязаные "фасады". Для других элементов композиции, таких как деревья или кусты, она использует флористическую проволоку.

Маргарет Симен создала вязаный дворец за 2 года / Фото Albanpix

Чтобы вязаная копия как можно точнее соответствовала оригиналу, Маргарет Симен посетила Сандрингемский дворец на свой 90-летний юбилей. Она пыталась запомнить и воспроизвести все, даже оттенки жалюзи. Самой сложной частью композиции для Маргарет стала церковь. Чтобы получить нужный цвет, ей понадобилось 10 различных видов шерсти.

Сейчас шерстяная модель королевской резиденции представлена на выставке Norfolk Makers Festival, которая продлится до 11 июня. Таким образом Маргарет Симен надеется собрать деньги для трех больниц Норфолка.

Маргарет Симен с дочерью Трицией на выставке / Фото BBC

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