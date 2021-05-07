"Королевское" пиво варят из органического ячменя, который растет на территории поместья Елизаветы II. Об этом объявили на официальной странице дворца Сандрингем в твитере.

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Что может быть лучшим способом отпраздновать День отца, чем одно из наших новых сортов пива Sandringham,

– написали в твитере.

Выпуск нового пива – это уже не первый выход Елизаветы II на алкогольный рынок. Букингемский дворец уже давно продает джин, виски, вина и шампанское под королевским брендом.



Сандрингемский дворец Елизаветы II / Фото из википедии