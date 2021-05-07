"Королевское" пиво варят из органического ячменя, который растет на территории поместья Елизаветы II. Об этом объявили на официальной странице дворца Сандрингем в твитере.
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Что может быть лучшим способом отпраздновать День отца, чем одно из наших новых сортов пива Sandringham,
– написали в твитере.
Выпуск нового пива – это уже не первый выход Елизаветы II на алкогольный рынок. Букингемский дворец уже давно продает джин, виски, вина и шампанское под королевским брендом.
Сандрингемский дворец Елизаветы II / Фото из википедии
Сандрингемский дворецСандрингемский дворец – имение династии Виндзоров, которое расположено неподалеку от села Сандрингем в графстве Норфолк.
Это частный дом четырех поколений британских монархов с 1862 года, а также одна из двух частных резиденций, используемых Елизаветой II. Королевская семья традиционно собирается здесь каждый год, чтобы отпраздновать Рождество.
Прибыль Сандрингемского дворца – один из источников дохода королевы Елизаветы II.