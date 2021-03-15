Джулита Яянг из Тайваня опубликовала в сети ролик со своими родителями. В нем ее мама записывает тикток-урок для своих учеников, а папа помогает ей со сьемками. Это видео мгновенно стало вирусным, а мужчина покорил пользователей тиктока. Они уверены, что именно так выглядит настоящая любовь.

Учительница использует социальные сети, чтобы разнообразить свои уроки. Она записывает для учеников короткие видео в тиктоке. Детям очень нравится, но они не знали, как проходят сьемки этих роликов. Оказалось, что львиную долю процесса выполняет ее муж.

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На видео, опубликованном Джулитой, можно увидеть, что женщина рассказывает детям о воздухе. Чтобы не сбиться и ничего не забыть, она написала себе шпаргалку. Лист бумаги с заготовленным текстом она прикрепила на грудь своему мужу, который снимал видео на телефон. Несмотря на комичность этой картины, сосредоточенное выражение лица мужчины поразило сеть. Пользователи увидели, что он действительно поддерживает жену и искренне хотел ей помочь.

Смотрите видео: муж помогает жене снимать ролик для тиктока

Это видео посмотрели в тиктоке 3,3 миллиона раз. Кроме того, старательность папы Джулиты произвела настоящий ажиотаж в комментариях. Люди писали, что это – идеальные отношения, и именно так выглядит настоящая любовь и поддержка. Хотя были и единичные комментаторы, которые считали, что мужчину заставили делать то, чего он на самом деле не хотел.