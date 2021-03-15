Джуліта Яянг з Тайваню опублікувала в мережі ролик зі своїми батьками. У ньому її мама записує тікток-урок для своїх учнів, а тато допомагає їй зі зйомками. Це відео миттєво стало вірусним, а чоловік підкорив користувачів тіктоку. Вони впевнені, що саме так виглядає справжнє кохання.

Учителька використовує соціальні мережі, щоб урізноманітнити свої уроки. Вона записує для учнів короткі відео у тіктоці. Дітям дуже подобається, але вони не знали, як відбуваються зйомки цих роликів. Виявилося, що левову частку процесу виконує її чоловік.

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На відео, опублікованому Джулітою, можна побачити, що жінка розповідає дітям про повітря. Щоб не збитися і нічого не забути, вона написала собі шпаргалку. Аркуш паперу із заготовленим текстом вона прикріпила на груди своєму чоловіку, який знімав відео на телефон. Попри комічність цієї картини, зосереджений вираз обличчя чоловіка вразив мережу. Користувачі побачили, що він справді вболівав за дружину та щиро хотів їй допомогти.

Дивіться відео: чоловік допомагає дружині знімати ролик для тіктоку

Це відео подивилися у тіктоці 3,3 мільйона разів. Крім того, старанність тата Джуліти викликала справжній ажіотаж у коментарях. Люди писали, що це – ідеальні взаємини, і саме так виглядає справжнє кохання і підтримка. Хоча траплялися й одиничні коментатори, які вважали, що чоловіка змусили робити те, чого він насправді не хотів.