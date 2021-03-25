Кто не слышал о Железном человеке, Супермене или Бэтмене? А как насчет Человека-коалы?

Джастин Ройланд – один из создателей культового "Рика и Морти". И уже сейчас он работает над новым "взрослым" мультсериалом. Об этом американский стриминговый сервис Hulu, на котором будет транслироваться анимационный сериал, рассказал во вторник, 23 марта.

Читайте также: Специальная премьера: авторы "Южного Парка" выпустят часовой спецэпизод о пандемии

Новая анимационная комедия будет рассказывать о необычном австралийском супергерое – "Человеке-коале" (Koala Man). Это история об обычном провинциальном семьянине. У него нет сверхспособностей, однако мужчина обладает огромной маниакальной тягой творить добро, разбираться с несправедливостью и мелкими преступлениями в родном округе.

Анимационная семейная комедия, в которой Патриарх живет в не столь секретном образе Человека-коалы, австралийского супергероя из пригорода, что не обладает никакими полномочиями, но имеет страстное желание искоренить мелкие преступления и навести порядок в обществе,

– говорится в официальном синопсисе мультсериала.

Американский стриминговый сервис Hulu анонсировал новый мультсериал / Фото Сollider

Человек-коала – это история об обычном провинциальном семьянине / Фото Сollider

Человек-коала обладает огромной маниакальной тягой творить добро / Фото Сollider

В первом сезоне "Человека-коалы" покажут 8 эпизодов. Точной даты релиза пока нет.