Мультсеріал про мужика в костюмі коали: автор "Ріка і Морті" готує новий проєкт для дорослих
Хто не чув про Залізну людину, Супермена чи Бетмена? А як щодо Людини-коали?
Джерело:Сollider
Джастін Ройланд – один з творців культового "Ріка і Морті". І вже зараз він працює над новим "дорослим" мультсеріалом. Про це американський стрімінговий сервіс Hulu, на якому буде транслюватися анімаційний серіал, розповів у вівторок, 23 березня.
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Нова анімаційна комедія розповідатиме про незвичайного австралійського супергероя — "Людину-коалу" (Koala Man). Це історія про звичайного провінційного сім'янина. У нього немає надздібностей, проте чоловік володіє величезною маніакальною тягою творити добро, розбиратися з несправедливістю і дрібними злочинами в рідному окрузі.
Анімаційна сімейна комедія, в якій Патріарх живе в не настільки секретному образі Людини-коали, австралійського супергероя з передмістя, що не володіє ніякими повноваженнями, але має пристрасне бажання викорінити дрібні злочини та навести порядок в суспільстві,
– йдеться в офіційному синопсисі мультсеріалу.
Американський стрімінговий сервіс Hulu анонсував новий мультсеріал / Фото Сollider
Людина-коала – це історія про звичайного провінційного сім'янина / Фото Сollider
Людина-коала володіє величезною маніакальною тягою творити добро / Фото Сollider
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