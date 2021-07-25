Можно купить шапку для кота, куртки, яйца: подборка странных торговых автоматов со всего мира

Торговые автоматы прошли долгий путь с того времени, когда в I веке нашей эры математик изобрел устройство, которое выдавало святую воду в обмен на бронзовую монету. Но торговые автоматы, которые мы видим сейчас, появились в середине XIX века в Лондоне.

В наши дни в торговых автоматах обычно продают шоколадные батончики, чипсы и газированные напитки. Однако в некоторых автоматах можно найти не только закуски и напитки – множество моторизованных коробок по всему миру продают всевозможные странные товары, каждый из которых интереснее и безумнее предыдущего

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Развлечения 24 предлагают подборку самых странных торговых автоматов со всего мира, в которых можно купить пиццу, французские багеты, лосось и тому подобное.

Автоматы, продающие куриные яйца, в Нидерландах / Фото из соцсетей

Автомат, который за обнимашки наливает колу / Фото из соцсетей

Автомат по продаже мяса и мясных деликатесов в Германии / Фото из соцсетей

Торговый автомат с зонтиками в Японии / Фото из соцсетей

Торговый автомат в аэропорту, где можно купить куртку / Фото из соцсетей

Торговые автоматы LEGO в Международном аэропорту Орландо, США / Фото из соцсетей

Автомат, где можно купить сыр, в Швейцарии / Фото из соцсетей

Автомат в США, который выдает случайную книгу за два доллара / Фото из соцсетей

​Торговый автомат, продающий припой, резисторы и другую радиотехнику, в Японии / Фото из соцсетей

Автомат по продаже струн и других аксессуаров для музыкальных инструментов в одном из колледжей США / Фото из соцсетей

Автомат по продаже пиццы / Фото из соцсетей

Автомат по продаже шампанского. Интересно, как он проверяет возраст / Фото из соцсетей

Автомат по продаже шапочек для кошек в Японии / Фото из соцсетей

Торговый автомат, где можно купить игры для Game Boy / Фото из соцсетей

Автомат по продаже тортов в США / Фото из соцсетей

Автомат, в котором можно купить кусок лосося, в Сингапуре / Фото из соцсетей

Автомат по продаже пряжи и вязальных принадлежностей / Фото из соцсетей

Книжный автомат в Румынии / Фото из соцсетей

Торговый автомат, в котором можно купить предохранители / Фото из соцсетей

​Автомат, в котором можно прикупить овощей, в Голландии / Фото из соцсетей

Автомат, где можно купить багеты, во Франции / Фото из соцсетей

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