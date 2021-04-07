На Пасху, 4 апреля, члены экипажа нидерландской субмарины решили отпраздновать и устроить барбекю прямо на подводной лодке. Однако, перед этим они изрядно напугали местных жителей.

Неизвестная подводная лодка появилась на побережье британского графства Корнуолл. На ней не было никаких опознавательных знаков, и это заставило жителей города волноваться. Лодку заметил фотограф Абдель Бакра. Он опубликовал фотографии "зловещей" субмарины в социальных сетях.

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Это не то зрелище, которое ожидаешь увидеть в обычный день. Я впервые вижу подводную лодку. Надеюсь, что не произошло ничего серьезного,

– написал фотограф.



Подводная лодка на британском побережье / Фото Абдель Бакрим

Это фото обеспокоило людей, а журналисты начали расследование. Однако, в пресс-службе Королевского флота отказались комментировать ситуацию. Впоследствии выяснилось, что это субмарина нидерландского флота "Морж" и она находилась в районе совместных с Великобританией учений.

В твитере Подводной службы Королевского флота Нидерландов опубликовали фото и видео с борта субмарины. Экипаж лодки решил отпраздновать Пасху, а также День создания НАТО.

Чтобы отдохнуть в выходной день и отметить важные для них даты, мужчины подняли субмарину на поверхность воды, установили там мангал и жарили шашлыки.