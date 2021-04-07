На Великдень, 4 квітня, члени екіпажу нідерландської субмарини вирішили відсвяткувати та влаштувати барбекю прямо на підводному човні. Проте, перед цим вони неабияк налякали місцевих жителів.

Невідомий підводний човен з'явився на узбережжі британського графства Корнуолл. На ньому не було ніяких розпізнавальних знаків, і це змусило мешканців міста хвилюватися. Човен помітив фотограф Абдель Бакрім. Він опублікував світлини "зловіщої" субмарини у соціальних мережах.

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Це не те видовище, яке очікуєш побачити у звичайний день. Я вперше бачу підводний човен. Сподіваюся, що не сталося нічого серйозного,

– написав фотограф.



Підводний човен на британському узбережжі / Фото Абдель Бакрім

Це фото стурбувало людей, а журналісти розпочали розслідування. Проте, у пресслужбі Королівського флоту відмовилися коментувати ситуацію. Згодом виявилося, що це субмарина нідерландського флоту "Морж" і вона перебувала в районі спільних з Великою Британією навчань.

У твітері Підводної служби Королівського флоту Нідерландів опублікували фото та відео з борту субмарини. Екіпаж човна вирішив відсвяткувати Великдень, а також День створення НАТО.

Щоб відпочити у вихідний день та відзначити важливі для них дати, чоловіки підняли субмарину на поверхню води, встановили там мангал і смажили шашлики.