Моряки влаштували барбекю на підводному човні: вони відпочивали та смажили шашлики
На Великдень, 4 квітня, члени екіпажу нідерландської субмарини вирішили відсвяткувати та влаштувати барбекю прямо на підводному човні. Проте, перед цим вони неабияк налякали місцевих жителів.
Джерело:Corwall Live
Невідомий підводний човен з'явився на узбережжі британського графства Корнуолл. На ньому не було ніяких розпізнавальних знаків, і це змусило мешканців міста хвилюватися. Човен помітив фотограф Абдель Бакрім. Він опублікував світлини "зловіщої" субмарини у соціальних мережах.
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Це не те видовище, яке очікуєш побачити у звичайний день. Я вперше бачу підводний човен. Сподіваюся, що не сталося нічого серйозного,
– написав фотограф.
Підводний човен на британському узбережжі / Фото Абдель Бакрім
Це фото стурбувало людей, а журналісти розпочали розслідування. Проте, у пресслужбі Королівського флоту відмовилися коментувати ситуацію. Згодом виявилося, що це субмарина нідерландського флоту "Морж" і вона перебувала в районі спільних з Великою Британією навчань.
У твітері Підводної служби Королівського флоту Нідерландів опублікували фото та відео з борту субмарини. Екіпаж човна вирішив відсвяткувати Великдень, а також День створення НАТО.
Щоб відпочити у вихідний день та відзначити важливі для них дати, чоловіки підняли субмарину на поверхню води, встановили там мангал і смажили шашлики.
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