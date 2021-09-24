Молодожены устроили гостям проверку на собственной свадьбе: кто не пройдет – останется голодным

Джеймс и Джемма Шередды из Великобритании поженились в конце августа. Их гостям эта свадьба запомнилась не только объединением двух влюбленных в одну семью, но и испытаниями, не преодолев которые, они не могли попасть за праздничный стол.

Свадьба математика

Джеймс работает учителем математики в школе, и даже на собственной свадьбе он не был готов расстаться с любимой работой. Именно поэтому молодожены решили усложнить жизнь своим близким и развлечься, зашифровав номера их столов с помощью примеров и уравнений. Люди не знали, где должны сидеть, пока не решали задачу.

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Напротив каждого имени в списке гостей было написано задание. Приглашенных обеспечили калькулятором, а тем, у кого были самые сложные примеры, накануне дали подсказки. Кому-то посоветовали повторить тригонометрию, а некоторым – вспомнить дифференциацию.

Распределяя задания, Джеймс с Джеммой, учитывали возможности гостей. К примеру, другому учителю математики и бухгалтеру достались трудные уравнения, а самым младшим гостям – простые арифметические примеры. Кроме того, Джеймс решил подшутить над своим братом – ему нужно было решить "1 + 1".



План рассадки гостей на свадьбе / Фото из инстаграма stanfordfarmweddings_events

Друзьям и родным это очень понравилось. Они рассказали, что сначала у них была паника – люди говорили: "О нет, только не математика", но они быстро со всем разобрались, и никто не остался голодным,

– поделились молодожены.

Молодожены довольны своей идеей и ее воплощением, ведь это сделало их праздник уникальным и незабываемым. Единственное, о чем они сожалеют, – это то, что не видели лица всех своих близких, когда те поняли, что именно им придется сделать.

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