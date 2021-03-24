Сегодня камеры смартфонов способны запечатлеть любой фотографический стиль или эстетику – от необычных макросъемок до захватывающих покадровых пейзажей. Mobile Photography Awards это не только хроника эволюции камер смартфонов, но и праздник искусства мобильной фотографии.

Mobile Photography Awards – премия, которая была учреждена в 2011 году, чтобы отметить таланты и образность мобильной фотографии. В конкурсе могут принимать участие фотографии, что были сняты и отредактированы на любом мобильном телефоне или планшете, включая iPhone, iPad, телефоны и планшеты Android, телефоны Windows и iPod touch.

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Победители ежегодного конкурса выбираются из тысяч фотографий жюри, состоящего из двадцати фотографов-профессионалов, журналистов, учителей, художников и лидеров мира фотографии, мобильной фотографии и искусства. Премия MPA включает 20 тематических категорий, в том числе пейзажи, портреты, черно-белое изображение, фотожурналистику, дикую природу и тому подобное.

По сути, MPA – это возможность для людей привлечь внимание к своей работе, в то самое время, когда мы привлекаем внимание к работе сообщества в целом,

– говорит основатель Mobile Photography Awards Даниэль Берман

Победителей Mobile Photography Awards 2020 жюри выбирало из более 5700 присланных фотографий из более чем 75 стран. Обладателем главного приза, который состоит из денежного вознаграждения в размере 3000 долларов, стал Дан Лю – независимый фотограф и художник, что живет в Чэнду, Китай. Работа Дана сосредоточена в основном на гуманистической и пейзажной фотографии.

Без сомнения, его мастерство композиции, перспективы, света, эмоций в действиях и портретах, вместе с удачным выбором решающего момента делают его достойным награды,

– рассказал член жюри Mpa Родриго Ривас.



Фото зроблене на iPhone11 ProMax Даном Лю / Фото Mobile Photography Awards



Фото зроблене на iPhone11 ProMax Даном Лю / Фото Mobile Photography Awards

Победители в других категориях:

Категория "Архитектура и дизайн"



Красота арок от Моны Джумаан / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Уличная фотография"



Стюарт-стрит в Бостоне, фото сделано на iPhone 7 Джеффом Ларасоном / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Люди"

Оглянись назад, Рохан Саджиев / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Пейзажи"



Милфорд-Саунд, Новая Зеландия. Снимок сделан Стивеном Янгом на iPhone 8 Plus / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Пейзажи"

Молнии над пустыней Намиб, фотография сделана Гораном Йовичем на Samsung Galaxy Note 9 / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Чорно-белое"

Алессандра Манзотти – фотограф, запечатлевшая эту сцену в Италии на свой айфон 5С​ / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Пейзажи"



Снимок замерзшего озера Байкал. Испанский фотограф Хуан Зас Эспиноса сделал снимок на устройство Huawei / Фото Mobile Photography Awards

Категория путешествий и приключений



Китайский фотограф Цзиньи Хэ создал эту невероятную фотографию в округе Дингье, Тибет на устройство Huawei / Фото Mobile Photography Awards

Категория "Транспорт"



Длинная выдержка с использованием телефона Xiaomi Mi 10 от фотографа Чэн Ма / Фото Mobile Photography Awards

Категория силуэтов



Рыбак забрасывает сетки на озере Инле в Мьянме. Снимок, сделанный на iPhone 11 Pro Max Даном Лю / Фото Mobile Photography Awards