Сьогодні камери смартфонів здатні відобразити будь-який фотографічний стиль або естетику – від незвичайних макрозйомок до захопливих покадрових пейзажів. Mobile Photography Awards – це не тільки хроніка еволюції камер смартфонів, але і свято мистецтва мобільної фотографії.

Mobile Photography Awards – премія, яка була заснована у 2011 році, щоб відзначити таланти та образність мобільної фотографії. У конкурсі можуть брати участь зображення, які були зняті і відредаговані на будь-якому мобільному телефоні або планшеті, включаючи iPhone, iPad, телефони та планшети Android, телефони Windows і iPod touch.

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Переможці щорічного конкурсу вибираються з тисяч фотографій журі, що складається з двадцяти фотографів-професіоналів, журналістів, вчителів, художників і лідерів світу фотографії, мобільної фотографії та мистецтва. Премія MPA включає 20 тематичних категорій, в тому числі пейзажі, портрети, чорно-біле зображення, фотожурналістику, дику природу тощо.

По суті, MPA – це можливість для людей привернути увагу до своєї роботи, в той самий час, коли ми привертаємо увагу до роботи спільноти в цілому,

– говорить засновник Mobile Photography Awards Даніель Берман

Переможців Mobile Photography Awards 2020 журі обирало з понад 5700 надісланих фотографій з більш ніж 75 країн. Володарем головного призу, який складається з грошової винагороди у розмірі 3000 доларів, став Дан Лю – незалежний фотограф і художник, який живе в Ченду, Китай. Робота Дана зосереджена в основному на гуманістичній та пейзажній фотографії.

Без сумніву, його майстерність композиції, перспективи, світла, емоцій в діях і портретах, разом з вдалим вибором вирішального моменту роблять його гідним нагороди,

– розповів член журі Mpa Родріго Рівас.



Фото зроблене на iPhone11 ProMax Даном Лю / Фото Mobile Photography Awards



Фото зроблене на iPhone11 ProMax Даном Лю / Фото Mobile Photography Awards

Переможці в інших категоріях:

Категорія "Архітектура та дизайн"



Краса арок від Мони Джумаан / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Вулична фотографія"



Стюарт-стріт в Бостоні, фото зроблене на iPhone 7 Джеффом Ларасоном / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Люди"

Озирнися назад, Рохан Саджієв / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Пейзажі"



Мілфорд-Саунд, Нова Зеландія. Знімок зроблений Стівеном Янгом на iPhone 8 Plus / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Пейзажі"



Блискавки над пустелею Наміб, фотографія зроблена Гораном Йовичем на Samsung Galaxy Note 9 / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Чорно-біле"



Алессандра Манзотті – фотограф, яка відобразила цю сцену в Італії на свій iPhone 5C / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Пейзажі"



Знімок замерзлого озера Байкал. Іспанський фотограф Хуан Зас Еспіноса зробив знімок на пристрій Huawei / Фото Mobile Photography Awards

Категорія подорожей і пригод



Китайський фотограф Цзіньї Хе створив цю неймовірну фотографію в окрузі Дінгьє, Тибет на пристрій Huawei / Фото Mobile Photography Awards

Категорія "Транспорт"



Довга витримка з використанням телефону Xiaomi Mi 10 від фотографа Чен Ма / Фото Mobile Photography Awards

Категорія силуетів



Рибалка, що закидає сітки на озері Інле в М'янмі. Знімок, зроблений на iPhone 11 Pro Max Даном Лю / Фото Mobile Photography Awards