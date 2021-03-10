Інстаграм дня: пілот Boeing 737 робить неймовірні фотографії Нідерландів
Коли ви побачите наступні фотографії, то зрозумієте, чому вони настільки дивовижні.
Джерело:інстаграм Ніка де Йонге
Нік де Йонге – 34-річний перший помічник пілота літака Boeing 737 авіакомпанії KLM. У нього блискуча кар'єра, проте Нік має і захопливе хобі.
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У вільний від роботи час він відправляється зі своїм дроном у подорожі Нідерландами, в яких робить дивовижні знімки. Своїми фотографіями чоловік ділиться на сторінці в інстаграмі, яка налічує понад 21 тисячі підписників.
Управління дроном вимагає великої практики. Спочатку вам потрібно навчитися літати, керувати дроном і відчувати себе впевнено, щоб літати. Обов'язково ознайомтеся з правилами використання безпілотних літальних апаратів в районі, в якому ви летите,
– розповів Нік Daily Mail.
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Один з найулюбленіших знімків Ніка з сезону тюльпанів 2020 року недалеко від міста Алкмар / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
Їздити по сільській місцевості завжди дуже приємно. Додайте трохи ранкового туману і вітряних млинів, і я задоволений!
– ділиться враженнями пілот.
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Туман огортає село Гроотшермер / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
# 3
Озеро Лосдрехт між Утрехтом і Амстердамом / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
# 4
Заансе Сханс / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
# 5
Вітряні млини у Заансе Сханс / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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Вітряні млини у Заансе Сханс / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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Стежка, що веде до оповитих туманом вітряків в Кіндердейку / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
# 8
Вітряні млини Overwaard в Кіндердейку / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
# 9
Пейзаж провінції Північна Голландія / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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Вітряні млини у місті Аарландервен, на південь від Амстердаму / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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Вітряні млини Overwaard в Кіндердейку / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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Вітряні млини Overwaard 18-го століття в селі Кіндердейк / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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Вітряні млини Overwaard 18-го століття в селі Кіндердейк / Фото з інстаграму Ніка де Йонге
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