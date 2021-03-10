Когда вы увидите следующие фотографии, то поймете, почему они настолько удивительны.

Ник де Йонге – 34-летний первый помощник пилота самолета Boeing 737 авиакомпании KLM. У него блестящая карьера, однако у Ника есть и увлекательное хобби.

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В свободное от работы время он отправляется со своим дроном в путешествия по Нидерландам, в которых делает удивительные снимки. Своими фотографиями мужчина делится на странице в инстаграме, которая насчитывает более 21 тысячи подписчиков.

Управление дроном требует большой практики. Сначала вам нужно научиться летать, управлять дроном и чувствовать себя уверенно, чтобы летать. Обязательно ознакомьтесь с правилами использования беспилотных летательных аппаратов в районе, в котором вы летите,

– рассказал Ник Daily Mail.

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Один из самых любимых снимков Ника с сезона тюльпанов 2020 года недалеко от города Алкмар / Фото из инстаграма Ника де Йонге

Ездить по сельской местности всегда очень приятно. Добавьте немного утреннего тумана и ветряных мельниц, и я доволен!

– делится впечатлениями пилот.

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Туман окутывает деревню Гроотшермер / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Озеро Лосдрехт между Утрехтом и Амстердамом / Фото из инстаграма Ника де Йонге

# 4



Заансе Сханс / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Ветряные мельницы в Заансе Сханс / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Ветряные мельницы в Заансе Сханс / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Тропа, ведущая к окутанным туманом ветрякам в Киндердейке / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Ветряные мельницы Overwaard в Киндердейке / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Пейзаж провинции Северная Голландия / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Вітряні млини у місті Аарландервен, на південь від Амстердаму / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Ветряные мельницы Overwaard в Киндердейке / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Ветряные мельницы Overwaard 18-го века в деревне Киндердейк / Фото из инстаграма Ника де Йонге

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Ветряные мельницы Overwaard 18-го века в деревне Киндердейк / Фото из инстаграма Ника де Йонге