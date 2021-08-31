И мне: песик с невозмутимым взглядом попросил хозяина помассировать ему лапки – смешное видео

Собаки общаются с людьми по-своему. Хоть мы и не понимаем их языка, в нужный момент они всегда смогут показать, что их нужно покормить, выгулять или погладить. И это еще не все.

Например, собака пользователя тиктока с никнеймом pit.tok увидела, как его хозяин делает массаж женщине, и захотела так же. Вы можете подумать, что люди что-то не так поняли, но нет – песик ясно дал понять, что ему нужно.

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Доказательством этого является видео, которое мужчина опубликовал в тиктоке. На нем видно, как он массирует ноги жене, а пес сидит рядом. Но это продолжалось недолго – очень скоро хвостатый придвинулся ближе и поставил лапу на ногу женщины, намекая, что тоже не против СПА-процедур. Пес сделал это с таким невозмутимым взглядом, что хозяину пришлось бы массировать ему лапку, даже если бы он не хотел.

После публикации ролика собака стала настоящей звездой сети. Видео стало вирусным, и собрало почти 3 миллиона просмотров. Люди в комментариях не смогли остаться равнодушными:

"Как глубоко он смотрит тебе в глаза";

"Я хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так, как эта собака смотрит на тебя";

"Как это мило";

"Питбули – лучшие собаки";

"Зрительный контакт, и не надо слов";

"Какой милый ребенок, и какой хороший папа".

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