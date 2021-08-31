Наприклад, песик користувача тіктоку з нікнеймом pit.tok побачив, як його господар робить масаж жінці, і захотів так само. Ви можете подумати, що люди щось не так зрозуміли, але ж ні – собака ясно дав зрозуміти, що йому потрібно.
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Доказом цього є відео, яке чоловік опублікував у тіктоці. На ньому видно, як він масажує ноги дружині, а пес сидить поруч. Але це тривало недовго – дуже скоро хвостатий підсунувся ближче і поставив лапу на ногу жінки, натякаючи, що також не проти СПА-процедур. зробив це з таким незворушним поглядом, що господареві довелося б масажувати йому лапку, навіть якби він цього не хотів.
Після публікації ролика собака став справжньою зіркою мережі. Відео стало вірусним, і зібрало майже 3 мільйони переглядів. Люди в коментарях не змогли залишитися байдужими:
- "Як глибоко він дивиться тобі в очі";
- "Я хочу, щоб хтось дивився на мене так, як цей собака дивиться на тебе";
- "Як це мило";
- "Пітбулі – найкращі собаки";
- "Зоровий контакт, і не треба слів";
- "Яка мила дитинка, і який хороший татко".
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