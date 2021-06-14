Мэтт Леблан стал мемом после спецепизода "Друзей": самые смешные варианты

Спецэпизод "Друзья: Воссоединение", премьера которого состоялась 27 мая, растопил сердца поклонников сериала. Шесть главных героев снова собрались вместе и вспомнили старые времена, трогательные истории и смешные моменты.

Конечно, любимые актеры несколько изменились, но наибольшее внимание зрителей привлек Мэтт Леблан, исполнитель роли Джои. После появления актера на съемочной площадке люди в сети окрестили его "ирландским дядюшкой». Другие пользователи интернета мгновенно подхватили новый "титул" Мэтта Леблана, и начали создавать мемы с его фото. В них они сравнивают актера со своими дядями, папами и дедушками.

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"Твой папа перед рождественским ужином и твой папа после рождественского ужина"

"Кто одет лучше – Мэтт Леблан или мой папа?"

А вот Мэтт Леблан в ирландском пабе, где играют на традиционных музыкальных инструментах

И в студии комментаторов национального футбола

"Воду в вино? Можно мне еще пинту портера"

"Мэтт Леблан – твой дядя, когда родители заставили тебя 6-летнего встать перед взрослыми после семейного ужина и спеть песню, которую ты только что выучил в школе"

"Мэтт Леблан выглядит как парень, с которым вы после свадьбы пообщаетесь в баре для местных, выпьете 10 пинт, и он даст вам лучший совет из всех, что вы когда-нибудь получите. Вы больше никогда не встретитесь, но его мудрость останется с вами навсегда "

"Перед первым локдауном VS После третьего локдауна"

"И ты действительно заплатил за джинсы, которые уже были с дырками?"

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