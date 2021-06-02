Первым об этом написал пользователь твитера по имени Джаред Визельман. Оказывается, создатели сериала допустили ошибку на том моменте, когда все друзья собрались в квартире Моники, а потом к ним присоединился ее приятель Пол.

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В этой сцене Фиби разговаривает с Рэйчел на кухне и рассказывает, что у нее выпало 4 ресницы и "это не к добру". В следующее мгновение показывают Пола, который сидит на диване в гостиной, а позади него видно Фиби с чашкой в руках, хотя в этот момент она должна быть на кухне.

Я никогда не замечал ошибки в пилотной серии "Друзей", из-за которой кажется, что Фиби реагирует на собственные слова (или это Урсула там тайно),

– написал Джаред Визельман в твитере.

Напомним, что Урсула – это сериальная сестра-близнец Фиби Буффе, однако в этом эпизоде она не появлялась.

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