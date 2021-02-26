Американская компания по производству игрушек Hasbro проводит ребрендинг линии игрушек. Известная игрушка Mr. Potato Head будет носить гендерно-нейтральное название "Potato Head".

Компания Hasbro объявила о том, что отныне в целях содействия гендерному равенству и инклюзивности, одна из их самых известных игрушек – Мистер Картофельная Голова – больше не мистер. Такой ребрендинг должен отражать более современную эпоху.

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Как сообщила Hasbro, с конца текущего года игрушка будет называться просто – Картофельная Голова. Сама фигурка, которая получила огромную популярность после выхода серии анимационных фильмов "История игрушек", была создана более 70 лет назад. Вместе с ней появилась и миссис Картофельная Голова, которая теперь тоже будет просто картофельной головой – как будут различать игрушки, неизвестно.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

Сам дизайн игрушек останется без изменений.



Мистер Картофельная Голова уже не мистер / Фото Hasbro

В Hasbro надеются, что ребрендинг позволит детям создавать "маленькие Картофельные семейки", как они считают нужным. С этой целью линейка игрушек Potato Head также представляет новый продукт – Create Your Potato Head Family – которій будет содержать достаточно картофеля и аксессуаров для детей, чтобы создать все типы семей".



Культовая игрушка Hasbro станет гендерно нейтральной / Фото Hasbro