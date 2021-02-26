Мистер Картофельная Голова уже не мистер: культовая игрушка Hasbro станет гендерно нейтральной
Американская компания по производству игрушек Hasbro проводит ребрендинг линии игрушек. Известная игрушка Mr. Potato Head будет носить гендерно-нейтральное название "Potato Head".
Источник:твиттер Hasbro
Компания Hasbro объявила о том, что отныне в целях содействия гендерному равенству и инклюзивности, одна из их самых известных игрушек – Мистер Картофельная Голова – больше не мистер. Такой ребрендинг должен отражать более современную эпоху.
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Как сообщила Hasbro, с конца текущего года игрушка будет называться просто – Картофельная Голова. Сама фигурка, которая получила огромную популярность после выхода серии анимационных фильмов "История игрушек", была создана более 70 лет назад. Вместе с ней появилась и миссис Картофельная Голова, которая теперь тоже будет просто картофельной головой – как будут различать игрушки, неизвестно.
Сам дизайн игрушек останется без изменений.
Мистер Картофельная Голова уже не мистер / Фото Hasbro
В Hasbro надеются, что ребрендинг позволит детям создавать "маленькие Картофельные семейки", как они считают нужным. С этой целью линейка игрушек Potato Head также представляет новый продукт – Create Your Potato Head Family – которій будет содержать достаточно картофеля и аксессуаров для детей, чтобы создать все типы семей".
Культовая игрушка Hasbro станет гендерно нейтральной / Фото Hasbro
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