Американська компанія з виробництва іграшок Hasbro проводить ребрендинг лінії іграшок. Відома іграшка Mr. Potato Head носитиме гендерно-нейтральну назву "Potato Head".

Компанія Hasbro оголосила про те, що відтепер з метою сприяння гендерній рівності та інклюзивності, одна з їх найвідоміших іграшок – Містер Картопляна Голова – більше не Містер. Такий ребрендинг має відображати більш сучасну епоху.

Читайте також У продаж надійшли перші дизайнерські кросівки для собак

Як повідомила Hasbro, з кінця поточного року іграшка буде називатися просто – Картопляна Голова. Сама фігурка, що отримала величезну популярність після виходу серії анімаційних фільмів "Історія іграшок", була створена понад 70 років тому. Разом з нею з'явилася і місіс Картопляна Голова, яка тепер теж буде просто картопляної головою – як будуть розрізняти іграшки, невідомо.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

Сам дизайн іграшок залишиться без змін.



Містер Картопляна Голова більше не містер / Фото Hasbro

У Hasbro сподіваються, що ребрендинг дозволить дітям створювати "маленькі Картопляні сімейки", як вони вважають за потрібне. З цією метою лінійка іграшок Potato Head також представляє новий продукт – Create Your Potato Head Family – який буде містити "достатньо картоплі та аксесуарів для дітей, щоб створити всі типи сімей".



Культова іграшка від Hasbro стає гендерно нейтральною / Фото Hasbro