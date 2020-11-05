Гигиена прежде всего: видео с мишкой, который принимает ванну, покорило сеть
Не только люди могут позволить себе понежиться в ванной. Даже грозным, на первый взгляд, животным хочется отдохнуть и расслабится в теплой водичке.
Орегонский зоопарк на своем YouTube-канале опубликовал видео с медведем по имени Такода, который релаксирует в импровизированной ванне. Косолапый развлекался, как мог – дурачился в воде, играл с игрушкой и хорошенько помылся.
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