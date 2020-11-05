Не только люди могут позволить себе понежиться в ванной. Даже грозным, на первый взгляд, животным хочется отдохнуть и расслабится в теплой водичке.

Орегонский зоопарк на своем YouTube-канале опубликовал видео с медведем по имени Такода, который релаксирует в импровизированной ванне. Косолапый развлекался, как мог – дурачился в воде, играл с игрушкой и хорошенько помылся. Читайте также: Пушистые бандиты: 2 енота ворвались в банк – фото